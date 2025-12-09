Taxista es liberado tras atropellar a trabajadora, pero terminÃ³ recapturado por intento de abuso

Una trabajadora de limpieza municipal fue atropellada por un taxi en la cuadra 39 de la avenida Arequipa, en Miraflores. El conductor, identificado como Paolo César Valer Gálvez (29), manejaba en estado de ebriedad y sin SOAT.

La víctima colocaba conos de seguridad cuando el vehículo la arrolló. El conductor no se detuvo a auxiliarla y trató de huir; fue intervenido a pocas cuadras. La trabajadora, Hilda Herrera, sufrió policontusiones y cortes, y fue atendida en un centro de salud cercano.

Durante la intervención policial, Valer Gálvez admitió haber consumido alcohol: “Por lo menos una caja”, respondió cuando le preguntaron cuánto bebió.

Denuncia previa por intento de abuso

Horas antes del accidente, una joven denunció que este mismo conductor intentó violarla dentro del taxi en San Juan de Lurigancho.

Tras el atropello en Miraflores, Valer Gálvez fue liberado. Sin embargo, a raíz de la denuncia por intento de abuso sexual fue recapturado y permanece detenido en la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho.