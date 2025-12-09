Tragedia en Villa El Salvador: mujer muere atropellada por bus que intentó darse a la fuga

La mañana comenzó con una tragedia en Villa El Salvador. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un bus de transporte público que circulaba a gran velocidad y que, tras el impacto, intentó huir de la escena. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ha conmocionado a los vecinos y reavivado el debate sobre la imprudencia de algunos conductores del transporte urbano en Lima.

IMPRUDENCIA E IMPUNIDAD

El accidente ocurrió minutos antes de las seis de la mañana en la avenida Revolución, a la altura del cruce con Villa del Mar. Las imágenes muestran cómo el bus de placa C7C-758 embiste a la mujer cuando cruzaba la intersección, arrastrándola violentamente hasta impactar contra un poste. En su trayectoria, la unidad también arremetió contra un cerro de basura y varios objetos a su paso antes de detenerse.

Pese al intento del conductor por escapar, fue interceptado por agentes de la Comisaría de Villa El Salvador y trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley. La víctima, aún no identificada, fue derivada a la Morgue de Lima para su reconocimiento.

CHOFER DETENIDO

En el interior del vehículo, las autoridades hallaron un taper con comida, un cubierto y accesorios para bebés, elementos que sugieren que el conductor llevaba consigo objetos personales durante su jornada laboral. La parte delantera del bus quedó completamente destrozada, evidenciando la magnitud del impacto.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y la identidad de la víctima, mientras el chofer permanece bajo custodia pasando las diligencias de ley.