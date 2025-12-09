VES: hostal cierra luego que delincuentes dejaran explosivo y dos coronas fúnebres

Un hostal ubicado en el sector 1, grupo 22 de Villa El Salvador cerró sus puertas luego de convertirse en blanco de dos ataques en un mismo día. Los agresores, que llegaron en moto, dejaron coronas fúnebres en dos ocasiones y arrojaron un artefacto explosivo al interior del inmueble.

El 4 de diciembre, pasada la 1:00 a.m., una cámara de seguridad grabó el momento en que un sujeto descendió de una motocicleta, colocó un arreglo floral y dejó un explosivo acompañado del mensaje: “No pienses que estás de alivio.”

Horas después, cerca de las 10:00 p.m., los mismos individuos regresaron. Esta vez, dejaron otra corona mortuoria y lanzaron un artefacto dentro del local. El mensaje fue aún más amenazante: “Que en paz descanse promoción 2023. A la tercera ya no hay aviso.”

La explosión no dejó heridos, pero sí daños materiales: vidrios rotos y estructuras afectadas. Los administradores aseguraron que no recibieron amenazas previas ni mensajes extorsivos.

“A la administradora no le ha llegado ningún mensaje extorsivo”, señalaron. “Pensamos que pudo ser por algún inquilino, pero no tenemos idea", agregaron.

Tras el segundo ataque, los dueños desalojaron a los huéspedes y cerraron el local ante el riesgo de una tercera agresión. La denuncia fue presentada en la comisaría Laderas de Villa, pero la investigación avanza lento.

“Fui a la fiscalía y aún no habían recibido la denuncia porque dijeron en la comisaría que faltaban procedimientos”, explicó la encargada.