Capturan a dos extorsionadores con más de S/18 mil de cupos en San Juan de Lurigancho

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones detuvieron a dos presuntos extorsionadores que operaban desde un inmueble del jirón Los Linos, en San Juan de Lurigancho. Durante el allanamiento se incautaron S/18,080, US$2,790, varios chips, libretas y celulares.

ATERRORIZABAN A COMERCIANTES DE GAMARRA

El inmueble pasaba desapercibido en la zona, pero la policía lo intervino tras un seguimiento iniciado por una denuncia de un comerciante de Lima norte, cuyas transferencias y mensajes amenazantes permitieron rastrear una cuenta bancaria utilizada para los depósitos.

Mientras eran retirados, ambos negaron los cargos. “Son nuestros ahorros de 7 años… no somos extorsionadores”, afirmó uno de los detenidos. “Chip hace tres años atrás que yo vendía… eso me quedó ahí”, alegó el otro.

Los intervenidos aseguraron que la cuenta bancaria vinculada a los cobros no les pertenecía operativamente. “Él maneja la cuenta porque se le alquiló… él pagaba una comisión”, señalaron. Al consultárseles cuánto obtenían por ese manejo respondieron: “El 8%”.

Sin embargo, los investigadores confirmaron que la cuenta se usaba para recibir pagos extorsivos.

Según la policía, exigían 10 mil soles a los empresarios “a cambio de permitirles trabajar sin amenazas”.

La investigación determinó que los detenidos también operaban en Gamarra, haciéndose pasar por vendedores ambulantes mientras cobraban cupos.