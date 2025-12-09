“Salvemos Las Sombrillas”: vecinos luchan contra construcción que afectaría humedales y totorales

La playa Las Sombrillas, en Barranco, podría cambiar de manera irreversible tras la orden judicial que permite a una empresa ocupar 10 mil m² de arena y estacionamiento para levantar un centro comercial de dos pisos con más de 100 estacionamientos. La concesión data del 2005, pero recién este año el laudo arbitral la ejecutó.

“Acá llegan delfines, llegan tortugas. Es un ambiente de bienestar”, afirma Rosa Guimaray, vocera de Salvemos Sombrillas, quien advierte que el proyecto afectaría directamente los humedales naturales y los totorales donde anidan aves migratorias.

La activista explica que el 3 de diciembre realizaron un plantón para impedir que maquinaria ingrese a cercar el área. “No ha habido ni estudio de impacto ambiental ni consulta ciudadana”, subraya.

Un espacio que protege la salud mental y genera empleo

En el balneario conviven deportistas, pescadores artesanales y comerciantes que llevan décadas allí.

Una vendedora que tiene 20 años trabajando en la playa se mostró angustiada: “Con esta noticia nos están dejando sin trabajo. Vienen turistas, viene gente de todo lado”. Ella participa en las vigilias desde las tres o cuatro de la mañana.

Para Guimaray, el impacto no es solo laboral: “Acá la gente se ha curado de depresión, ansiedad. El mar ha sido refugio desde la pandemia”.

Sombrillas es un punto de encuentro deportivo

Decenas de nadadores llegaron desde Miraflores, Jesús María, San Luis y Lince. Varios grupos de natación cruzaron desde Yuyos para apoyar a los vecinos.

“Es una de las poquísimas playas que quedan con arena amplia y limpia”, señala Wilder Ocampo, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos y fundador de Nadar es Vida.

“Cientos de personas la usan todo el año: niños, adultos mayores, personas con discapacidad. No solo nadamos, también jugamos vóley, surf, stand up paddle. Esto no es solo de Barranco, es de todos”, añade.

Riesgo de conflicto

Los vecinos temen que la empresa ingrese con personal para tomar posesión del terreno. “Tenemos mucho temor”, admite Guimaray. Por ello, realizan vigilias permanentes.

También han tomado acciones legales. “Solicitamos una acción de amparo hace 10 días, porque aquí se vulneran el derecho constitucional al acceso al medio ambiente y los espacios públicos”, advierte.

Este sábado 13 realizarán un evento masivo de bienestar frente al mar, de 3 a 6 p.m.:

habrá talleres, música acústica, pintado, cuentacuentos y escuelas de natación.

“Queremos demostrar todo lo que se hace aquí de manera saludable. La playa es vida, comunidad y naturaleza”, expresó la vocera.