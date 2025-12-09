Vecinos de Lince están hartos: barristas bloquean avenida y detonan pirotécnicos

Lo que debió ser una noche tranquila terminó convertido en caos. Vecinos de la cuadra 19 de Francisco de Zela, en Lince, denunciaron que un numeroso grupo de barristas tomó la calle, colocó un castillo pirotécnico y detonó artefactos sin control. Todo ocurrió a pocos metros de viviendas, negocios y paraderos.

DENUNCIA VECINAL

Los vecinos aseguraron que la reunión se produjo alrededor de las 8:30 p.m. y que los cánticos, explosiones y la aglomeración de hinchas los obligaron a refugiarse dentro de sus casas.

“Escuchamos pirotécnicos bien fuertes… asustó a todos. Siempre pasan así”, relató una vecina. Según su testimonio, los barristas bloquearon la vía durante aproximadamente media hora.

No era un hecho aislado. Habitantes de las calles aledañas reportaron que situaciones similares ocurren “cada quince días” o “una vez al mes”. Agregaron que no solo usan pirotécnicos, sino que realizan pintas y dejan daños en postes y paredes.

La imagen del castillo armado en medio de la avenida —con banderolas que decían “Lince Grone”— evidenció la total impunidad. Serenos y policías no lograron dispersarlos, pese a que se trata de una zona altamente transitada que conecta Francisco de Zela con César Canevaro, Arenales y Arequipa.

En los negocios cercanos aparecieron pintas y restos quemados de pirotecnia. Padres de familia, adultos mayores y trabajadores nocturnos quedaron encerrados sin poder cruzar la vía.