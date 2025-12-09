Ferretería en VES sufre dos atentados por extorsión: queman local y camioneta tras exigir S/40 mil

Durante más de dos meses, una ferretería de Villa El Salvador está viviendo bajo amenaza. La banda “Los Chuckis Nueva Generación” les exige S/40 mil de cupo y ejecutó dos atentados para presionar a sus víctimas: primero quemaron la fachada de un local y días después incendiaron la camioneta repartidora.

QUEMAN VEHÍCULO DE DUEÑO DE FERRETERÍA

El ataque más reciente ocurrió el jueves pasado. Las cámaras captaron a un sujeto encapuchado que se acercó a la furgoneta estacionada frente al establecimiento. En solo segundos prendió fuego y escapó; vecinos alertaron a los trabajadores.

“Los vecinos rapidito gritaron… gracias a ellos el carrito no quedó del todo inservible”, relató el encargado del negocio, quien precisó que la unidad era indispensable para mover mercadería.

Cabe mencionar, que no fue el primer golpe. El 31 de octubre, los malhechores atacaron la fachada del primer local. Aprovecharon que estaba cerrado, rociaron gasolina y grabaron su propio acto. Después enviaron mensajes extorsivos vía WhatsApp: “Te habla la cabeza de la organización Los Chuckis Nueva Generación… si no pagas, atentaremos contra usted y su mujer”. Desde entonces, la amenaza escaló de S/30 mil a S/40 mil.

La consecuencia fue devastadora: el local atacado cerró definitivamente y diez trabajadores fueron despedidos. “Recién habíamos inaugurado y todo se perdió”, lamentó uno de los encargados del establecimiento a Buenos Días Perú.

Además, los extorsionadores citaron datos personales de los propietarios —números telefónicos, vínculos familiares— lo que evidenció que los habían vigilado previamente. Actualmente envían mensajes desde tres líneas distintas.

“Estamos atemorizados… y ahora también quieren que cerremos nuestro otro local”, explicó. Los dueños presentaron la denuncia ante la PNP y el caso quedó en investigación a cargo de la Dirincri de la Av. España.