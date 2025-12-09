Caen “Los Poderosos de Cajamarquilla”: vendían droga con canasta desde el segundo piso

Tras una paciente labor de seguimiento, agentes del Escuadrón Verde desmantelaron en Chosica un singular sistema de microcomercialización de drogas. Los implicados usaban una pequeña canasta para entregar los paquetes a los compradores desde el segundo piso de su vivienda, ubicada en Cajamarquilla.

Los policías estuvieron varios días apostados en los alrededores hasta confirmar la modalidad. Los clientes llegaban, silbaban o hacían una seña; el presunto líder lanzaba la canasta con la droga y el comprador colocaba ahí el dinero.

La intervención se realizó con apoyo del grupo Terna. Debido a la gruesa puerta metálica del primer piso, los agentes colocaron una escalera e ingresaron por una ventana del segundo nivel. Dentro, hallaron sobre la mesa gran cantidad de paquetes listos para la venta. Al continuar la revisión, encontraron seis bolsas adicionales, en total casi 5,000 ketes de pasta básica de cocaína, además de marihuana y cocaína.

A pesar de la evidencia, el principal intervenido negó pertenecer a una organización criminal y repetía que “no hay pruebas”. Sin embargo, los policías le respondieron que la droga incautada era prueba suficiente.

También fue detenido un segundo sujeto, señalado como el encargado de contactar con los clientes y coordinar los “pases”. Ambos tendrían antecedentes por tráfico ilícito de drogas, según reportes policiales.

La intervención quedó registrada en video y será parte de la investigación para conocer el alcance real de esta banda conocida como “Los Poderosos de Cajamarquilla”.