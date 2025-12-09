Cercado de Lima: policía en presunto estado de ebriedad le dispara a joven en el estómago

Una violenta madrugada se vivió en el Cercado de Lima. Un joven de 21 años terminó gravemente herido luego de recibir un disparo en el estómago por parte de un policía que, según testigos, se encontraba en evidente estado de ebriedad.

El ataque ocurrió en una panadería ubicada en la cuadra 2 de la avenida Cárcamo. Tras el disparo, vecinos alertaron a la Policía y al 105. Cuando los agentes llegaron, encontraron al agresor —vestido de civil— dentro del local, con su arma y su celular sobre el mostrador. Fueron sus propios colegas quienes lo retuvieron.

EN ESTADO CRÍTICO

La víctima, padre de una bebé de tres meses, fue trasladada de emergencia al hospital Loayza. Su estado de salud es reservado.

Según los familiares, el joven se hallaba frente a la casa de su madre cuando se escuchó el disparo. Ellos denunciaron que el agente venía caminando por los pasajes del barrio manipulando su arma sin motivo aparente.

“Lo vi con la pistola levantada, subía y bajaba como si estuviera drogado. No dijo nada, solo disparó”, contó un familiar directo.

La madre del joven pidió justicia. Aseguró que acudió a la comisaría de Monserrate para formalizar la denuncia y no recibió apoyo. El caso ya está en manos de las autoridades.