Bebé de 11 meses muere tras ser atacada por dos perros en San Juan de Lurigancho

Una tragedia golpeó al distrito de San Juan de Lurigancho. Una bebé de 11 meses falleció luego de ser atacada por dos perros al interior de una vivienda en la zona de Canto Grande – San Hilarión Alto.

La pequeña había quedado al cuidado de familiares mientras su madre salía unos minutos. Según el relato de los residentes, en ese breve lapso la niña quedó sola y fue atacada por las dos mascotas que vivían en el inmueble.

Cuando los parientes se percataron, la menor ya presentaba heridas profundas. Fue trasladada de inmediato al hospital de San Juan de Lurigancho, donde los médicos confirmaron su deceso debido a los cortes y lesiones que le causaron los animales.

DUEÑA DE LOS CANES ESTÁ DETENIDA

Agentes policiales y personal del Ministerio Público realizaron diligencias hasta la madrugada. La dueña de los perros quedó detenida mientras se esclarecen las circunstancias del hecho. Los demás familiares también darán su testimonio.

Vecinos de San Hilarión Alto expresaron consternación por lo ocurrido. Las autoridades investigan si hubo negligencia y qué medidas corresponden respecto a los animales.