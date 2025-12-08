Con Grinch incluido: así es la "MotoNoel" que se ha convertido en la sensación navideña en VES

Una mototaxi completamente decorada con motivos navideños, ha sido bautizado como la "MotoNoel", convirtiéndose en toda una sensación viral en TikTok y en las calles del distrito de Villa el Salvador.

El vehículo, creado por el mototaxista Jeferson Castro Silva, está tapizado con guirnaldas, adornos, estrellas, lazos, detalles dorados y figuras típicas de la Navidad, con bordes blancos que simulan nieve y un techo que asemeja el trineo de Santa Claus con regalos y un reno blanco.

"Se trata de una temática que preparé junto a mi familia, es la MotoNoel. Ya la he hecho anteriormente, pero no con tanta densidad, con tanto color y mucho menos con el traje del Grinch", dijo el propietario. Este año, Castro se reinventó agregando a su personificación del malhumorado Grinch, superando en nivel de producción a las versiones de años anteriores.

Reto creativo y éxito en redes sociales

El mototaxista explicó que sintió la presión del público que lo conoce por redes sociales y en persona, lo cual lo impulsó a mejorar su creación. "Sentí que tenía un reto, tuve que hacerlo y esta es la MotoNoel. Yo tengo un arte en las manos, primero por el don de Dios y luego porque lo heredé de mi madre, es artista y le gusta pintar", afirmó Castro.

A pesar de la espectacularidad, el conductor es consciente de la seguridad vial y aclara que solo permite que los niños se tomen fotos en el vehículo cuando está estacionado. Vecinos y transeúntes no dudan en fotografiarse con la "MotoNoel". "Yo lo vi en el Facebook y le dije a mi esposo, ahí está un carrito que está hermoso... El Grinch está hermoso, cariñoso", dijo una entrevistada.