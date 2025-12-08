Jóvenes acusan a serenos de Miraflores de agresión: comuna asegura que los multaron por ruidos molestos

La Municipalidad de Miraflores se pronunció luego que jóvenes denunciaron a través de sus redes sociales, que fueron agredidos por personal del serenazgo cuando se encontraban bailando en el parque Kennedy.

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, indicó en diálogo con Buenos Días Perú, que "un video editado no puede ser prueba contundente". Detalló que a los jóvenes ya les han impuesto multas, pero continúan colocando el parlante con fuerte volumen.

Asimismo, indicó que las personas que acuden a la parroquia Virgen Milagrosa y son vecinos del distrito, han presentado varias quejas porque el fuerte ruido no les permite realizar sus ceremonias religiosas.

Multas e investigación por incidente

Tapia mencionó que se les ha aplicado entre 4 a 6 multas y la infracción es por la reproducción de sonidos que molestan al vecindario por un monto de S/1.600. De otro lado, detalló que denunciarán a los implicados por las agresiones producidas durante la incautación del parlante.

De otro lado, el vocero edil aseguró que en caso de producirse un exceso en la intervención de los serenos, la comuna realizará las investigaciones, aunque presentó pruebas de agresiones al personal de la comuna.

Se pronuncian por parrilla de hinchas brasileños

Sobre la parrilla de hinchas brasileños, dijo que solo estuvieron durante 15 minutos y se les invió a retirarse porque estaba prohibido. Mencionó que a todos se les ha tratado por igual y a los hinchas se les conminó a retirarse y lo hicieron; sin embargo, los jóvenes hicieron caso omiso, pese a las advertencias y multas.