Delincuentes hacen forado y roban S/4 mil y accesorios en tienda de motos en Ate

Delincuentes hicieron un forado para armar un túnel de casi un metro en una pared divisoria, para robar una tienda de motos durante la madrugada. El hecho ocurrió en la cuadra 42 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate.

Los sujetos ingresaron arrastrándose por el forado, que funcionó como una puerta secreta entre una tienda de motos eléctricas y un negocio de cerámicos, para no ser detectados por el sistema de alarma.

"Cuando ingreso a la tienda veo que habían las cajas de los scooters que estaban cerca del pasadizo y me pareció extraño porque fui el último que se fue. Sigo avanzando, giro a la derecha y me doy cuenta del forado que estaba en la pared y llamé al 105 y al área administrativa", dijo un trabajador.

Intentan llevarse scooter, pero alarma los delata

De acuerdo a cámaras de seguridad, los delincuentes estuvieron operando desde las 2 de la madrugada, aprovechando una puerta exterior común a ambos negocios. En su primer ingreso al local de motos, se llevaron cerca de S/ 4 mil en dinero y accesorios. Luego pasaron al local de cerámicos y, posteriormente, regresaron a la tienda de motos para intentar llevarse uno de los scooters eléctricos.

Sin embargo, su plan se frustró cuando intentaron llevarse un scooter G10 que estaba en su caja. Al ponerse de pie, el sensor de movimiento lo detectó y activó la alarma, momento en el que huyeron por el túnel hacia un auto que los esperaba.

Presentan denuncia

La alarma inicial no había sonado porque los sujetos se movían a ras del suelo. Cuando finalmente sonó, ni el servicio de seguridad contratado ni la Policía acudieron de inmediato. Los encargados de los locales ya presentaron la denuncia y buscan identificar a al menos seis implicados en el robo.