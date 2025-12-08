La Victoria: barristas invaden Santa Catalina, hieren a vecinos y causan destrozos

La tranquilidad en Santa Catalina, un barrio residencial de La Victoria, se vio interrumpida por una violenta incursión de barristas que dejaron destrozos, heridos y pánico entre los vecinos. La agresión ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando varios grupos ingresaron por una puerta peatonal y atacaron a otro bando que se encontraba en la zona.

La escena fue caótica. Testigos señalaron que un joven quedó ensangrentado y huyó tambaleando para refugiarse entre los vehículos. En el parque donde se produjo la gresca quedaron rastros de sangre, piedras, ladrillos y vidrios rotos. Una camioneta estacionada resultó con el parabrisas perforado; su propietario tuvo que cubrirlo con plástico.

“Se metieron a cuatro casas, entre ellas la de un vecino anciano. Estuvieron más de 15 minutos adentro”, relató un residente. Otro confirmó que varios barristas ingresaron al mercado cercano y que las familias que paseaban con niños escaparon corriendo.

Los enfrentamientos habrían sido entre hinchas de Universitario —que estaban tomando en el parque— y barristas de Alianza Lima, que irrumpieron sorpresivamente. Los vecinos no descartan que la agresión buscara “agarrar” a los rivales.

Uno de los detalles más alarmantes es que los pobladores encontraron un casquillo de bala en el parque. Algunos aseguraron haber escuchado disparos y temieron una tragedia. “Podía matar a un niño. Aquí había familias, adultos mayores, todos corrieron”, lamentó un padre de familia.

La policía estaba resguardando a hinchas que se dirigían al Estadio Alejandro Villanueva, pero no anticipó la entrada masiva al barrio. Serenazgo llegó después para dispersar, pero los agentes no se dieron abasto frente a más de 60 barristas.

Los residentes piden acciones urgentes. “No sabemos qué hacer. Se vienen fiestas, Navidad. ¿Y si vuelve a pasar?”, alertaron. Consideran que no son “hinchas”, sino violentos que exponen a familias que solo disfrutan del parque los fines de semana.