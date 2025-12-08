Nueve disparos y un herido: atacan discoteca ubicada a metros de comisaría de Independencia

La discoteca 11 y 11, ubicada en Independencia, fue atacada a balazos la madrugada del domingo. El atentado ocurrió a pocos metros de la comisaría y de la municipalidad, lo que provocó pánico entre quienes se encontraban dentro del local.

Según cámaras y testimonios, alrededor de las 2:50 a. m., dos sujetos a bordo de una moto efectuaron nueve disparos contra la fachada. Un vehículo estacionado frente al local también recibió un impacto. Una mujer resultó herida en la pierna.

“Yo pensé que eran cohetes, pero dicen que fue bala”, contó un asistente. Otro relató que la gente corrió hacia el interior del local al escuchar los disparos. “No es la primera vez. Ya es tercera o cuarta vez que atacan. Sería por extorsión”, afirmó.

La Policía intervino de inmediato. Los asistentes permanecieron dentro del local por más de una hora hasta que fueron evacuados. Efectivos recogieron casquillos y verificaron daños en la camioneta impactada, mientras se esperaba la llegada de los peritos de criminalística para continuar con la diligencia.

De acuerdo con clientes frecuentes, el local ya había sufrido ataques similares, presuntamente vinculados a cobro de cupos.