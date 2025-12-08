Taxista detenido en Miraflores tras atropello tenía otra denuncia por intento de abuso a una joven

El taxista acusado de atropellar a una trabajadora en la avenida Arequipa, en Miraflores, enfrenta una segunda denuncia. Horas antes del accidente, una joven de 19 años contó que el mismo conductor intentó abusarla cuando ella pidió el servicio por aplicativo.

El atropello fue registrado por cámaras de seguridad y mostró que el vehículo embistió a la mujer, dejándola gravemente herida. El conductor fue intervenido y el examen toxicológico arrojó positivo. Aun así, inicialmente se le trató como un caso de tránsito.

Sin embargo, cuando la joven llegó a denunciar el intento de abuso, descubrió que el agresor estaba detenido en Miraflores. Según su relato y el parte policial, el taxista desvió la ruta hacia San Juan de Lurigancho y, antes de llegar a la vivienda de la víctima, se abalanzó sobre ella entre los asientos para tocarla. La joven forcejeó, abrió la puerta y cayó al pavimento mientras gritaba pidiendo auxilio. El conductor huyó.

“Él se me vino encima entre los asientos. Grité, forcejeé la puerta y logré salir. Se cayó sobre mí y luego escapó”, narró la joven, quien confirmó que reconocía al detenido como su agresor.

El pago del servicio se había realizado por Yape, lo que permitió identificar al conductor por su nombre. Además, las cámaras de seguridad registraron la escena donde ambos caen fuera del vehículo.

Pese a que no tenía licencia ni SOAT, el taxista operaba como conductor por aplicativo. Se investiga si se inscribió con datos de otra persona. La joven formalizó la denuncia en la comisaría 10 de Octubre, donde continúa detenido.

La Policía evalúa si existen más víctimas. Vecinos y especialistas advirtieron que el agresor no debería recuperar su libertad debido a la gravedad de ambos hechos.