Cobrador arroja a pasajero al suelo y lo saca de combi informal en La Molina

Un cobrador fue captado arrojando al suelo a un pasajero en aparente estado de ebriedad tras retirarlo de una combi informal. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 18 de la avenida Corregidor, en La Molina.

En diálogo con Buenos Días Perú, el general Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, mencionó que este hecho es común con personas que conducen vehículos informales y mencionó que se logró la captura del sujeto tras un seguimiento por más de 25 cuadras.

La víctima fue identificada como Roger León Aliaga, quien fue trasladado a un hospital de EsSalud para su respectiva atención. Mientras que el conductor Juan Arellano Puente, tenía licencia cancelada y cinco infracciones graves y muy graves. Además, el vehículo no contaba con SOAT.

Batalla campal en centro de convenciones

Por otro lado, un batalla campal ocurrió en un concierto de salsa en un centro de convenciones, donde los asistentes se enfrentaron a golpes. El general Ávalos mencionó que el interior del local ocurrió una pelea y ante ello, actuó la policía y la municipalidad.

Clausura temporal y multa

Detalló que el local se ha clausurado temporalmente y se ha impuesto una multa de 2 UIT por excederse de la hora de funcionamiento y por no tomar las medidas de seguridad en el interior del local.