Persecución de película: así fue la captura del sicario de colectiveros en avenida Javier Prado

Un colectivero fue atacado a balazos cuando esperaba pasajeros en la avenida Javier Prado, en San Borja. El atentado ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima resultó herida, pero logró escapar con vida.

El video muestra a un joven recostado sobre una pared, simulando ser un transeúnte. Al ver a su objetivo dentro de una minivan, saca el arma, la rastrilla y dispara. El conductor sale malherido y corre hacia el cruce de Javier Prado con Aviación para ponerse a salvo.

Tras el ataque, el joven de 19 años huyó por Javier Prado hasta Guardia Civil, donde lo esperaba un cómplice en motocicleta. Ambos continuaron la fuga hacia la avenida Canadá. Allí, el sicario se quitó la casaca ploma para no ser reconocido, subió a un bus y trató de pasar desapercibido. Sin embargo, serenos y policías ya lo tenían identificado. Lo bajaron del vehículo y lo intervinieron. Entre sus pertenencias hallaron la pistola utilizada.

LE OFRECIERON DOS MIL SOLES

El detenido confesó ante el coronel Víctor Revoredo que recibió la oferta de S/2000 para cometer el atentado. Señaló que el encargo tuvo origen en una riña familiar y que consiguió el arma a través de un conocido. “Me la dio un amigo para probarla”, declaró.

Luego de su captura, la Policía ejecutó un operativo en Barrios Altos para ubicar al motociclista que lo transportó. De acuerdo con la investigación preliminar, no se descarta un ajuste de cuentas ni una disputa relacionada al cobro de cupos entre conductores informales.

En la zona del ataque, colectiveros mostraron preocupación. Aunque rechazaron la versión de extorsión, admitieron el temor generando tras el atentado. Muchos ahora evitan estacionar en el punto habitual y se han desplazado metros más atrás.

El colectivero herido no pertenece a ese grupo de conductores. Su estado de salud no fue confirmado, pero se sabe que sobrevivió a los disparos.