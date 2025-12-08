Incendio en fábrica de plásticos de Puente Piedra: vecinos denuncian almacenes clandestinos en zona

Los vecinos de la asociación Los Laureles, en Puente Piedra, vivieron momentos de desesperación y pánico debido a un incendio de grandes proporciones en una fábrica de plásticos que amenazaba con propagarse hacia otros almacenes y viviendas.

Con baldes y mangueras, las familias intentaron apoyar a los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron dificultades para confinar el siniestro, catalogado como Código 3. Un bombero indicó que el humo se divisaba desde distritos como San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia, y que la principal dificultad fue la falta de agua.

Los efectivos tuvieron que realizar un forado en una de las paredes de la fábrica para controlar las llamas, la cual terminó derrumbándose debido a la intensidad del fuego. Parte de la vivienda de una residente, identificada como la señora Lisandra, también resultó afectada.

Denuncias almacenes clandestinos y amenazas

Los residentes denuncian que en la zona abundan almacenes clandestinos que ponen en riesgo sus vidas, señalando que no es la primera vez que se produce un incendio de grandes proporciones. "El vecino siempre quemaba o salía humo y le decíamos que por favor, no queme. Al costado también está el local de reciclaje y allí queman sus etiquetas y les decíamos por favor no quemen porque eso es peligroso, pero tampoco nos hacen caso", dijo una vecina.

Incluso aseguran haber sido amenazados cuando han reclamado este problema ante la Municipalidad de Puente Piedra. "A mi mamá la amenazaron el año pasado, vinieron a tocarle la puerta y le dijeron que iban a tomar represalias contra ella", relató una residente. Los vecinos piden la intervención municipal, pues señalan que muchos de estos locales operan sin licencia de funcionamiento.