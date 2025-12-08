Tragedia en la Panamericana Norte: policía de tránsito cae de su moto y muere atropellado por camión

El suboficial brigadier de la Policía Nacional, Ricardo Manríquez Porro, murió arrollado por un camión tras caer de su motocicleta en el kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte. El hecho, ocurrido a las 8:38 a. m., quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes muestran que el agente se despistó y cayó al pavimento. En segundos, un camión que circulaba detrás lo alcanzó. Las llantas de la unidad pasaron sobre su cabeza y luego impactaron contra su motocicleta. Su muerte fue instantánea.

VECINOS DENUNCIAN QUE EN LA ZONA NO SE RESPETAN A LOS PEATONES

El accidente ocurrió en el asentamiento humano Villa Los Reyes, en el límite entre Ventanilla y Puente Piedra. Vecinos señalaron que los vehículos circulan sin respetar a peatones, pese a que la vía es usada por escolares y personas que viven en la zona. “Siempre hemos pedido que venga un policía porque aquí hay colegio. Los carros no respetan nada”, comentó una vecina.

Otros residentes indicaron que cruzar la vía se vuelve peligroso ante la falta de infraestructura adecuada. “Yo cruzo con mis niñas todas las mañanas, y con miedo, porque el puente está lejos. Debería estar aquí”, afirmó otra madre de familia.

Diversas unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para las diligencias. El cuerpo del suboficial quedó junto a su motocicleta y fue cubierto. Peritos de criminalística realizaron levantamiento de evidencias, mientras agentes formaron un cerco con frazadas para evitar que los transeúntes observaran la escena.

A través de redes sociales, la Policía Nacional lamentó la muerte del brigadier Manríquez Porro, quien se encontraba en labores de control y ordenamiento del tránsito cuando ocurrió la tragedia.