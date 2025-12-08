Vecinos pagan su propia seguridad, pero igual los asaltan: delincuentes encañonan a pareja en SMP

Tres delincuentes armados asaltaron a una pareja en la puerta de su vivienda en la urbanización Rosario del Norte, en San Martín de Porres. Ocurrió pasada la 1 de la madrugada. Las cámaras de seguridad captaron cómo los ladrones les exigieron la clave de sus billeteras digitales.

En el video se observa que uno de los criminales apuntó con un arma al rostro de las víctimas, mientras otro les arrebató los objetos de valor. Un tercer sujeto permaneció al volante del vehículo, listo para huir. Con amenazas e insultos, obligaron a la pareja a entregar la clave de su aplicativo Yape.

El asalto ocurrió pese a que la urbanización cuenta con rejas, cámaras y caseta de vigilancia. Vecinos señalaron que los robos se han vuelto frecuentes. “Había parado por un tiempo, pero otra vez parece que por fiestas aumenta la delincuencia”, comentó una vecina.

Los residentes denunciaron que deben financiar por cuenta propia el servicio de vigilancia en las cuatro rejas del vecindario. “La municipalidad exige que cada puerta tenga un vigilante, pero no nos manda vigilancia. Nosotros tenemos que asumir ese pago”, explicó un vecino.

Cada vigilante cobra 1500 soles mensuales, y para cubrir ese monto las familias aportan 40 soles por vivienda. A esto se suma el mantenimiento de las cámaras de seguridad, lo que incrementa los gastos para quienes viven en la zona.

Los vecinos insisten en la necesidad de patrullaje policial, ya que, pese a sus esfuerzos para protegerse, se sienten desamparados.