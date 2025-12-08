Detonan artefacto explosivo y dejan corona fúnebre en hostal de VES

Presuntos extorsionadores detonaron un artefacto explosivo y además dejaron una corona fúnebre en la puerta de un hostal. El hecho ocurrió en el sector 1, en el Grupo 22, en el distrito de Villa el Salvador.

Cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que llegaron al lugar abordo de una motocicleta. Ellos descienden y dejaron el arreglo fúnebre en la puerta del local. Luego dejaron el artefacto explosivo, pero no lo encendieron.

Los sujetos se fueron del lugar, pero regresaron al pasar unos minutos para dejar otra corona fúnebre con el mensaje "A la 3era no hay aviso" y esta vez detonaron el artefacto explosivo tras lanzarlo al interior del hostal.

Mensajes extorsivos

Se sabe que el hecho se trata de un ataque extorsivo contra el negocio ya que dejaron varios mensajes en las coronas fúnebres entre ellos, "No pienses que estás de alivio" y "Que en paz descanses. Promoción 2023".

Imágenes de cámaras e investigación