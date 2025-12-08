Miraflores: dos tenderos caen tras ser captados robando 21 prendas y vinos caros

Las cámaras de seguridad de dos establecimientos en Miraflores permitieron identificar y detener a hombres acusados de robo al interior de una tienda de ropa y un supermercado.

El primer caso ocurrió en un conocido local departamental. Las imágenes muestran a un joven de lentes y mochila desplazándose entre los pasillos como cliente. Según el personal de seguridad, adoptó una actitud sospechosa que motivó un seguimiento discreto.

La cámara registró cómo abría su mochila y guardaba una prenda de vestir. Repitió la acción varias veces. Cuando se dirigía a la salida, ya había sido detectado. En la puerta fue retenido y trasladado a otro espacio del establecimiento, donde hallaron 21 polos escondidos en la mochila.

El objeto tenía un recubrimiento metálico diseñado para evitar que las alarmas sonaran al pasar por la salida. El hombre, de 26 años, fue finalmente conducido a la comisaría de Miraflores.

El segundo caso se registró en un supermercado del mismo distrito. Las cámaras captaron a otro joven recorriendo los pasillos. Al retirarse, fue interceptado por seguridad y trasladado a una sala revisora. Allí descubrieron cinco botellas de vino, entre las más costosas.

La Policía informó que este joven de 27 años habría ingresado en ocasiones anteriores al mismo local y habría logrado sustraer productos. Esta vez, con las evidencias y los videos, fue detenido y llevado a la comisaría.