Av. Arequipa: venezolanos marcharon frente a embajada en apoyo a María Corina Machado

Un grupo de ciudadanos venezolanos residentes en Perú se congregaron este sábado frente a la embajada de Venezuela, en la Avenida Arequipa, para celebrar y acompañar simbólicamente la próxima entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

Con banderas, carteles y mensajes de respaldo, los asistentes destacaron que este reconocimiento internacional representa, para ellos, un impulso decisivo a la causa democrática en Venezuela y un llamado a la restitución de las libertades.

"Este reconocimiento que como bien ha dicho María Corina Machado, no es para ella, sino en todo caso, ella encarna. Es la cara pública, visible de la lucha que durante más de dos décadas ha venido librando el pueblo venezolano buscando detener este desmontaje del aparato democrático en Venezuela", dijo Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú.

Símbolo de lucha

"El sentimiento que nos embarga es verdaderamente increíble. El Nobel de la Paz 2025, símbolo de lucha, de resistencia democrática, es símbolo del verdadero apoyo contundente de María Corina Machado y Edmundo Gonzales a favor de la democracia en Venezuela", expresó uno de los asistentes.

Fecha simbólica

Muchos de los presentes señalaron que el Premio Nobel se ha convertido en un motivo de unión para la diáspora venezolana. Cabe resaltar, que miles de venezolanos congregados en diversos países consideran que este 10 de diciembre será una fecha simbólica para renovar la esperanza.