Lurín: asesinan a extranjero que viajaba como copiloto en taxi

La madrugada del lunes, un hombre fue asesinado de varios disparos mientras viajaba como copiloto en un taxi en Lurín. El ataque ocurrió en la calle Los Pinos, en la urbanización Los Jardines. Los atacantes, que llegaron en dos motocicletas, dispararon directamente por la ventana del pasajero.

EXTRANJERO HABRÍA SIDO ACRIBILLADO

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y figura como NN. Según las primeras versiones, se trataría de un ciudadano venezolano. El taxista que conducía el vehículo ya brindó su declaración en la comisaría.

De acuerdo con fuentes policiales, el pasajero habría solicitado el servicio de taxi y, durante el recorrido, fue interceptado. Los vecinos contaron que los sicarios realizaron al menos diez disparos antes de huir de la zona.

La Policía no descarta un ajuste de cuentas. Peritos de criminalística llegaron al lugar para levantar evidencias y localizar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.