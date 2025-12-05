Boulevard El Bosque en San Isidro: luces navideñas atraen a vecinos y visitantes desde distintos distritos

La calle David Hernández, conocida como el Boulevard El Bosque en San Isidro, se convirtió en uno de los espacios más concurridos por la decoración navideña instalada este año. Dos cuadras iluminadas con luces, árboles, renos y figuras decorativas atraen a visitantes que llegan desde distintas zonas de Lima.

NAVIDAD DE MILES DE COLORES

Para quienes recorren este tramo, el ambiente transmite unión y alegría. “Pasé por aquí, me bajé del carro porque el ambiente navideño está hermoso. Felicito cómo lo han decorado”, comentó una visitante.

Entre los detalles, destaca el uso de luces LED y elementos adornados en rojo y amarillo. Una pieza llamó especialmente la atención: una mariposa luminosa. “Me encanta la decoración con la mariposa. Simboliza transformación, y ahora necesitamos eso para lo bueno”, señaló otra asistente.

El lugar se ha convertido en un punto para fotografías en familia, en pareja o entre amigos. “He venido desde Lince porque me dijeron que estaba bonito para ver las luces y tomarnos fotos”, comentó un vecino. Otros llegaron desde distritos más alejados, como Ventanilla. “Vinimos especialmente para esto. Vale la pena”, expresaron.

La decoración fue organizada por comercios ubicados en la zona, quienes impulsaron la iniciativa para generar un espacio atractivo y accesible durante estas fechas.