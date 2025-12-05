Universitaria se olvida laptop en pollería y una familia se la lleva: pide que se la devuelvan

Una cena familiar por el cumpleaños de su madre terminó convirtiéndose en una historia de angustia para Melanie Pardo, universitaria que perdió su laptop en una pollería de Independencia. Según denunció, otra familia que se encontraba en el local se llevó el equipo sin avisar a nadie.

El último domingo, Melanie llegó con sus familiares a la pollería ubicada en la cuadra 2 de Las Almendras. En un primer momento ocuparon una mesa pequeña y luego decidieron cambiarse a otra más amplia. Fue en ese instante cuando la laptop quedó olvidada sobre una silla.

“Nos cambiamos a la otra mesa y la laptop quedó ahí. Se puede ver cómo la señora la mueve y la oculta. Nosotros estábamos al fondo consumiendo”, contó Melanie.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a una mujer con blusa negra y jeans comentando algo al hombre que la acompaña. Tras ello, se sienta y oculta la laptop. Mientras tanto, Melanie y su familia seguían cenando sin darse cuenta de lo que ocurría.

Según la denunciante, la mujer nunca consultó a nadie sobre el objeto. “Ella fue la primera que se percató. Le avisa a su pareja, pero no la entrega. La mantienen escondida todo el tiempo”, afirmó.

Al retirarse, el hombre camina con la laptop en la mano como si fuera suya. En la caja, coloca el equipo entre sus piernas mientras paga con el celular. Luego sube a un auto gris y se retira.

“Ni siquiera avisaron a los meseros o a la señorita de la caja. Se la llevaron como si fuera de ellos”, señaló Melanie.

La laptop, valorizada en más de S/1,700, contenía documentos personales, materiales de estudio y herramientas de trabajo. “Yo la uso para estudiar y para trabajar. Se llevaron también el cargador y mi catálogo”, lamentó.

Los videos ya están en manos de la comisaría de Independencia, junto a la denuncia formal. La joven pidió a quienes se llevaron su equipo que reflexionen y lo devuelvan.