Cae banda de extorsionadores “Los Terribles Pistoleros”: Se les implica en incendio de mercado en VMT

En el distrito de La Victoria tras una intensa persecución policial cayeron los integrantes de una organización criminal denominada “Los Terribles Pistoleros”.

Según las autoridades, estos hampones se dedicaban a la extorsión de comerciantes de ferreterías en la zona de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo.

Los detenidos estarían implicados en el incendio de un mercado en ese distrito, por el cobro de cupos, producto de la extorsión que realizaban a los comerciantes.

Cabe señalar que, uno de los detenidos sería el cabecilla de la organización criminal, y los que lograron escapar ya estarían en la mira de las autoridades.

Canales de denuncia por extorsión

Para denunciar extorsión en Lima, puede utilizar los canales telefónicos confidenciales de la Policía Nacional del Perú (PNP) o acudir presencialmente a las dependencias policiales o del Ministerio Público.

Existen varias opciones rápidas y seguras para reportar casos de extorsión:

- Central 111 (Línea gratuita y confidencial): Esta es la línea directa y gratuita implementada por la PNP y el Ministerio del Interior específicamente para casos de extorsión a nivel nacional. La identidad del denunciante se mantiene en reserva.

- Central Única de Denuncias (CUD 1818): Otra línea gratuita del Ministerio del Interior para reportes de diversos delitos, incluyendo la extorsión.

- Central del GEIM (Grupo Especial contra la Inseguridad en Lima y Callao): Si la extorsión ocurre en Lima o Callao, puede llamar directamente al 610-1010.

- Presencialmente: Puede acercarse a la comisaría más cercana o a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divindat) de la DIRINCRI. También puede acudir directamente a las Unidades de Flagrancia del Ministerio Público para recibir atención oportuna y especializada.