Obrero desaparece tras salir a trabajar: su familia lo busca desde hace un mes

Ruperto Rivera Ramírez, un obrero de 61 años, lleva desaparecido más de un mes. Las últimas imágenes lo muestran saliendo de su casa el 5 de noviembre a las 5:45 de la mañana para dirigirse a la estación Villa María de la Línea 1. Desde entonces, no hay registro de su paradero.

SU FAMILIA ESTÁ DESESPERADA

Su hija Vanessa relató que obtuvieron videos donde se ve a su padre caminando hacia el paradero de mototaxis, pero no hay imágenes posteriores. “No sabemos si subió a una moto ni a cuál. Hemos pedido las cámaras de la Línea 1, pero nos dijeron que solo la Policía puede solicitarlas”, señaló a Buenos Días Perú.

El caso pasó por varias unidades sin resultados. Primero, la comisaría de Laderas de Villa derivó el expediente a Secuestros; la división descartó esa posibilidad y lo envió a la unidad de desaparecidos. Sin embargo, esa área no lo recibió y el expediente volvió nuevamente a la comisaría.

“Yo tengo la disposición fiscal desde el 26 de noviembre y hasta hoy nadie ha venido a hacer el recorrido. Tampoco se piden las cámaras del tren. Ya son 30 días y podrían haberse borrado”, reclamó Vanessa.

La familia no ha recibido llamadas de extorsión ni pedidos de dinero, pero aun así consideran que debieron investigarse las últimas comunicaciones. “Descartaron el secuestro, pero nunca verificaron registro de llamadas. Eso también es importante”, afirmó.

Mientras tanto, el tiempo avanza y no hay diligencias concretas. “Mi papá merece ser buscado, como cualquier persona desaparecida”, dijo su hija.

Cualquier información sobre el paradero de Ruperto puede comunicarse a los números: 955 780 930 o 997 575 516.