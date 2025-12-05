Crimen no fue por ayahuasca: ucraniano es condenado 15 años por asesinar a rusa en Yurimaguas

El ciudadano ucraniano Iván Kusmin fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por asesinar a la rusa Ludmila Lazarenco en un espacio dedicado al consumo de ayahuasca en Yurimaguas. El crimen conmocionó a San Martín por la brutalidad con la que se cometió y por la versión inicial del acusado, quien alegaba haber actuado bajo efectos alucinógenos.

Sin embargo, los peritajes psiquiátricos y los informes de criminalística descartaron esa hipótesis. Las evaluaciones concluyeron que Kusmin estaba consciente, con salud mental estable y sin rastros de sustancias. Por ello, el Poder Judicial determinó su responsabilidad penal plena.

La mujer fue hallada sin vida, con lesiones que revelaban violencia extrema. La intervención no fue sencilla: varios trabajadores del centro donde se consumía ayahuasca tuvieron que reducir a Kusmin, quien presentaba una fuerza descontrolada y mordía a los agentes policiales durante su detención.

En una entrevista posterior, el acusado lució desorientado. Ante la pregunta sobre la víctima, respondió: “Tomamos ayahuasca los dos”. Pero las investigaciones demostraron que la droga no alteró su estado. Finalmente, el tribunal ordenó su permanencia en el penal de Yurimaguas.

El caso generó indignación entre los pobladores, quienes esperaban una condena mayor. Aun así, con la sentencia ya emitida, la familia de la víctima espera algún nivel de reparación. Además, el fallo incluye una reparación civil de 8 mil soles.