Protestan por inundaciones por falla en troncal de desagüe en colegio de SJM

En el distrito de San Juan de Miraflores, y a días del fin de año escolar las madres de familia de la institución educativa emblemática San Juan han decidido alzar su voz de protesta, ante las inundaciones que están afectando al centro escolar por fallas en una troncal de desagüe.

Denuncian el colapso de un buzón de desagüe que provocó inundaciones en el colegio y requirió una fumigación para prevenir enfermedades como el dengue.

Condiciones peligrosas para los escolares

A este incidente se suma a otros problemas del colegio como que los estudiantes deben asistir a clases en condiciones peligrosas, con techos de calamina deteriorados a punto de colapsar.

Cabe señalar que, a pesar de que el desagüe colapsó a principios de diciembre, esta situación no es atendido aún por las autoridades.

Sobre los problemas de infraestructura del colegio son conocidos desde hace tiempo en el plantel escolar se observan ventanas a punto de colapsar debido a la presión de los pisos superiores, por lo que piden la intervención de la UGEL y el Ministerio de Educación para que atiendan los problemas de infraestructura y salubridad.