Denuncian a personal de limpieza por tocaminetos indebidos en centro educativo en El Rímac

Se reporta una grave denuncia en la Institución Educativa Pública Ricardo Bentín 2073 del Rímac, donde dos trabajadores de limpieza han sido acusados de realizar tocamientos indebidos a varias escolares del nivel de primaria.

Los padres de unas escolares, principalmente de quinto y sexto grado de primaria, realizaron la denuncia contra los trabajadores de esta institución educativa que ya fueron separados del colegio.

Amenazaban a las escolares

Este caso ha generado gran indignación entre los padres de familia y la comunidad educativa, quienes exigen justicia y medidas más severas para prevenir futuros incidentes.

Según la denuncia de los padres, los sujetos interceptaban a las niñas cerca de los baños, donde cometían los abusos contra ellas y una de las menores habría sido acosada durante seis meses bajo amenazas de muerte.

Lo más alarmante es que, las madres de familia denunciaron que el director de la institución no tomó acciones inmediatas ni fue empático con las primeras denuncias, lo que retrasó su separación del centro educativo.

Cabe señalar que, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha separado preventivamente a los dos trabajadores de limpieza implicados tras las denuncias formales.