Detienen a banda de motociclistas que robaban celulares en la avenida Arequipa

El robo de celulares en Lima es un problema grave, con miles de casos diarios y un aumento constante en 2025, afectando principalmente zonas de alto tránsito como Cercado de Lima, Miraflores y Surco en horas pico (mañana y tarde) y fines de semana.}

Aunque la policía realiza operativos y bloqueos de IMEI, las cifras siguen siendo altas, requiriendo medidas integrales para combatir el mercado ilegal de estos equipos.

Una de los lugares preferidos por los ladrones en la avenida Arequipa, que es una arteria principal de Lima que recorre de norte a sur a lo largo de unos 6 kilómetros, atravesando los distritos de Lima (Cercado), Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores, siendo un importante eje de transporte con carriles para vehículos y una ciclovía, y un punto para correr.

Operativo en la avenida Arequipa

La avenida Arequipa es identificada como una zona con alta incidencia de robos de celulares, donde operan delincuentes que arrebatan teléfonos a transeúntes, especialmente en paraderos y cruces con otras avenidas.

Tras un operativo policial, cayeron miembros de una banda de ladrones de celulares que arrebataban estos artefactos en motos, a cualquier hora del día.

Recomendaciones de seguridad

Para reducir el riesgo de ser víctima del robo de celulares se aconseja:

- No exhibir el celular: Guarde su teléfono en un lugar seguro y evite usarlo mientras camina, especialmente en áreas concurridas o durante las horas pico.

- Active la seguridad del dispositivo: Use una contraseña o PIN fuerte, y habilite el bloqueo por huella digital o reconocimiento facial.

- Tenga cuidado con los falsos repartidores: Esté alerta a personas en moto o bicicleta que se le acercan y evite distraerse con ellos.

- Reporte el robo: Si le roban el celular, bloquee la línea de inmediato y denuncie el hecho a la policía para que puedan rastrear el dispositivo y a la banda.