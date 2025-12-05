Damnificados de incendio en Pamplona denuncian que están abandonados a su suerte

Un gran incendio en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores en octubre de este año, dejó a cientos de familias damnificadas, destruyendo sus viviendas precarias y dejándolas sin hogar, pertenencias ni servicios básicos.

El voraz siniestro dejó a más de 750 personas damnificadas y más de 100 viviendas destruidas.

Muchos de los afectados se han vistos obligados a regresar a la zona donde solo hay escombros, temiendo la invasión de terrenos mientras solicitan ayuda urgente como alimentos, frazadas y apoyo para reconstruir sus vidas.

Damnificados piden ayuda

Esta mañana un equipo de Buenos Días Perú llegó al lugar, bajo un a intensas garua, donde cientos de familias denuncian que se encuentran en un total abandono por parte de las autoridades.

“Estamos desesperados, no sabemos si nos van a dejar o nos botaran de aquí”, señaló uno de los damnificados.

Como se sabe, las familias perdieron todas sus pertenencias y hogares, enfrentándose a la necesidad urgente de alojamiento y suministros básicos.

Ante esta emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima instaló albergues temporales con carpas, camas y enseres básicos para cientos de personas.

Cabe señalar que, las familias afectadas piden mayor apoyo por pare de las autoridades y acciones para recuperar sus viviendas.