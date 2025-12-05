Cámaras con IA detectan a requisitoriados en San Borja y la PNP los captura en segundos

Gracias al sistema de videovigilancia con inteligencia artificial instalado en San Borja, la Policía capturó a personas con requisitoria vigente. Las cámaras detectaron sus rostros, los compararon con la base de datos y enviaron una alerta inmediata al personal de intervención.

El equipo de Buenos Días Perú visitó el Centro de Operaciones (SECOP) y conversó con el general González, quien explicó que las cámaras se encuentran distribuidas no solo en San Borja, sino también en otros puntos estratégicos de la capital.

Según detalló, el sistema realiza una comparación facial con puntos característicos y genera un porcentaje de coincidencia. En uno de los casos, la identificación arrojó más del 91%, pese a que el intervenido presentaba un aspecto distinto al registrado.

Cuando la alerta llega, aparece en los equipos de escritorio y también en los celulares del personal policial. Esto permite activar de inmediato el protocolo de intervención.

El general precisó que la primera captura se realizó en la zona de San Borja con San Luis. El sujeto caminaba con naturalidad entre los transeúntes, pero la cámara lo detectó igual. Al ser intervenido, presentó el documento de su hermano. Sin embargo, los agentes verificaron su identidad mediante técnicas policiales y confirmaron que tenía requisitoria por asociación ilícita para delinquir.

El detenido fue puesto a disposición de la comisaría y luego del Poder Judicial.

Durante la semana, hubo tres casos similares. El segundo ocurrió cerca de Plaza Dos de Mayo. El hombre transitaba sin sobresaltos, pero el sistema lo identificó y emitió una alerta. El C4 coordinó con el personal en calle, lo siguió con las cámaras y concretó la intervención.