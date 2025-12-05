Lima amanece con intensa llovizna: garúa complica tránsito en Panamericana Sur

Desde la madrugada, una intensa garúa se mantuvo sobre San Juan de Miraflores. A las 6:36 a. m., el tránsito en la zona seguía lento. El equipo de Buenos Días Perú registró la situación en tiempo real.

Más temprano, se reportó un accidente que habría sido causado por la pista mojada. Desde entonces, el tráfico se volvió pesado tanto para salir del distrito como para ingresar a la Panamericana Sur. De hecho, el recorrido hacia la vía principal tomó varios minutos más de lo habitual.

Los conductores avanzaron con cautela. Evitaron acelerar y redujeron la velocidad ante el estado de la pista. Según lo observado, la vía permanecía totalmente mojada; cada vehículo levantaba agua al pasar y varios transeúntes intentaban cubrirse.

Aunque la intensidad disminuyó por momentos, la garúa volvió a arreciar durante la mañana. Por ello, muchos conductores tomaron conciencia del riesgo y optaron por manejar más despacio.

En la Panamericana Sur, donde la congestión suele ser habitual, la lluvia empeoró las condiciones. Además, motociclistas circulaban por la vía y debían extremar precauciones para evitar accidentes. Uno de ellos levantó los pies para no mojarse; otro detuvo su vehículo con la ropa empapada.