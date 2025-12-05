La Victoria: Denuncian que ambulantes informales siguen invadiendo la avenida Aviación

Vendedores ambulantes informales siguen invadiendo la Avenida Aviación, especialmente en el distrito de La Victoria, causando caos vehicular y peatonal, en medio de una inseguridad que se ve en todas sus calles.

Este es un problema recurrente que se agudiza en épocas como la próxima navideña y de fin de año, a pesar de los esfuerzos de autoridades y comerciantes formales de Gamarra por mantener el orden, quienes exigen una solución sostenible.

En el Damero B, Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial de Gamarra, reveló que las mafias de los parqueos la habrían amenazado de muerte.

También denuncia Saldaña, que delincuentes usaron un montacarga para retirar 7 macetas de concreto, valorizadas en 15 mil soles, que los comerciantes colocaron hace dos semanas con el fin de mantener las calles liberadas.

Caos en época navideña

Esta problemática se intensifica con la campaña navideña, llevando a los comerciantes formales del emporio de Gamarra a demandar acciones permanentes a la Municipalidad de Lima.

Cabe señalar que, algunos comerciantes critican la falta de diálogo y apoyo, mientras que otros están de acuerdo con los desalojos, indicando que la situación llegó a un límite.