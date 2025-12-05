Cae alias “Papita” en Ate: mujer exigía S/800 a bodegueros y comerciantes de Santa Anita

Fue detenida en plena avenida Nicolás Ayllón, en Ate. La mujer, de 27 años y conocida como “Papita”, admitió entre sollozos que pedía S/800 a bodegueros y comerciantes de Santa Anita y Santa Clara. En la intervención no negó el hecho e intentó justificar su conducta.

La Policía informó que operaba mediante mensajes de WhatsApp. En sus textos intimidaba y exigía pagos. Según los agentes, usaba información personal de las víctimas.

Una captura de los mensajes permitió conocer la amenaza: “Sabemos que te gusta pegar a las mujeres. Vaya disfrutando de tus dedos, porque te lo cortaremos. Somos nacos, tenemos todo controlado”.

La Dirección de Inteligencia y la División de Extorsiones detuvieron a dos personas. Se investigaba si el sujeto intervenido era su pareja. Él negó los hechos ante los agentes.

Los investigadores señalaron que ambos sometían a comerciantes mediante violencia psicológica. En la dependencia policial, “Papita” afirmó que envió los mensajes y que amenazó a quienes la dejaban “en visto”.

Las autoridades precisaron que las evidencias comprometen a la detenida y continuarán la investigación para establecer si hubo más involucrados en esta cadena de extorsiones.