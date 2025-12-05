Hombre es acribillado a balazos en una zona altamente concurrida de Miraflores

El sicariato en Lima representa un problema de seguridad pública grave y persistente, con un número récord de muertes violentas registradas en 2025.

En horas de la noche, en Miraflores, un hombre fue acribillado de 14 disparos en una zona altamente concurrida. El crimen sucedió al costado de Larcomar y frente a varios hoteles que albergan un gran número de turistas.

El cuerpo de la víctima de aproximadamente 30 años fue hallado al filo del malecón. Según testigos afirmaron que el criminal escapó a pie tras acabar con la vida del hombre.

La victima tenía una llave en una mano

En la mano de la víctima, la policía halló la llave de un vehículo que posteriormente fue encontrado a una cuadra del lugar del crimen.

Muchos vecinos, turistas y transeúntes quedaron atónitos y perplejos porque sucedió ante la mirada de varias personas y en pleno centro de Miraflores, considerada una zona aparentemente segura.

Las autoridades han tipificado el sicariato como un delito grave, castigado con cadena perpetua bajo ciertas circunstancias, como el uso de menores de edad para cometer el crimen o si es ordenado por una organización criminal.