SJM: camión de basura choca contra muro y queda volcado tras intensa llovizna

La madrugada de este viernes, un camión recolector de basura se volcó en la avenida Miguel Iglesias, a la altura del puesto de salud de Laderas de Villa, en San Juan de Miraflores. La unidad quedó atravesada sobre la vía, con toda la carga esparcida en la calzada, lo que generó un bloqueo parcial del tránsito.

CAMIÓN CHOCÓ CONTRA MURO Y CHOFER QUEDÓ ATRAPADO

Minutos después, bomberos y personal paramédico llegaron a la zona y lograron liberar al conductor, quien había quedado atrapado en la cabina. Fue trasladado a un centro de salud. Las labores de rescate se complicaron debido a las intensas lluvias registradas desde tempranas horas del día.

En el lugar también se observó un muro separador central dañado, lo que evidenciaría el impacto del camión antes de volcar. Por ello, maquinaria pesada y compactadoras de la municipalidad fueron desplazadas para retirar los desperdicios y despejar la vía, ya que el accidente ocurrió frente al puesto de salud.

Además, la pista permaneció completamente mojada y con acumulación de agua producto de una garúa continua que, por su intensidad, se asemejó a una lluvia ligera. Esta condición no solo dificultó el tránsito, sino que también generó pequeños riachuelos en la zona.

Respecto a las causas del volcamiento, todavía no han sido determinadas. Entre las hipótesis preliminares se contempla una posible pérdida de control debido al pavimento húmedo o un eventual exceso de velocidad.

En tanto, parte de la avenida Miguel Iglesias continúa restringida para permitir el retiro total de la basura y la reubicación del vehículo accidentado.