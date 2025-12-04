¡Terror en el Callao! Mujer es asesinada a balazos dentro de cevichería

Un nuevo crimen sacude la Provincia Constitucional del Callao. Vilma Huarcaya Vivanco, de 63 años, fue asesinada a balazos dentro de una cevichería, en la avenida Néstor Gambeta, cerca del medio día de este jueves 4 de diciembre.

Según testigos, dos sujetos ingresaron al local y uno de ellos disparó varias veces contra la víctima, huyendo inmediatamente tras cometer el crimen. Vecinos señalaron que Huarcaya se dedicaba al comercio de ropa en Gamarra.

Trascendió que la dueña de la cevichería donde ocurrió el crimen había esta siendo extorsionada. La Policía Nacional, peritos de criminalística y el fiscal de turno iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

OTRO CRIMEN

Este asesinato se produce apenas días después de que un joven fuera asesinado también en la avenida Gambeta, a pocos metros del lugar donde ocurrió este nuevo crimen.