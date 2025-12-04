Cuidado con los cortocircuitos en las luces de Navidad: qué evitar y cómo proteger tu casa

Con la llegada de diciembre, miles de familias instalan árboles, guirnaldas y nacimientos iluminados. Sin embargo, el entusiasmo puede convertirse en un riesgo si las conexiones eléctricas no se manejan correctamente. Osinergmin recordó que los cortocircuitos aumentan en Navidad debido a la sobrecarga de tomacorrientes y el uso de extensiones inadecuadas.

Un especialista de la entidad explicó, durante una demostración, que uno de los errores más frecuentes es conectar varias luces a extensiones artesanales o de baja calidad. “Lo más importante de una regleta es que sea segura, que tenga cable grueso y botones de encendido para cada toma”, indicó. Ese tipo de dispositivos permite manejar mejor la carga y disminuir la posibilidad de que un cable recalentado genere un incendio.

El experto también señaló que muchas familias siguen utilizando extensiones con cable mellizo, interruptores improvisados y empates recubiertos con cinta masking, prácticas que calificó como peligrosas. “La energía eléctrica genera calor. Un cable flexible puede derretirse y provocar un corto. Hay que reemplazar estas extensiones por cables vulcanizados más resistentes”, advirtió.

Respecto a los juegos de luces, recomendó desechar aquellos que funcionan con bombillos incandescentes, pues se calientan rápido y pueden derretir los materiales del árbol o del nacimiento. “Las luces LED son frías, consumen menos energía y reducen el riesgo de electrocución o cortocircuito”, añadió.

El especialista también pidió revisar el sistema eléctrico del hogar. Las antiguas llaves de cuchilla deben ser reemplazadas por llaves termomagnéticas, que se desactivan ante una sobrecarga. “La llave diferencial es la que salva vidas, porque corta la energía cuando detecta una fuga mientras manipulamos un artefacto”, explicó.

Finalmente, recomendó renovar los reguladores de gas. Los modelos antiguos, con palanca roja, deben ser sustituidos por reguladores de mejor calidad. “Estos nuevos no bailan al conectar y cuentan con elementos de seguridad internos. Solo se ajusta la palanca y quedan activos correctamente”, explicó.