PNP frustra intento de cierre de túnel Benavides en medio de disputa entre Rutas de Lima y MML

Durante la madrugada, personal de Rutas de Lima llegó al acceso del túnel Benavides, en el kilómetro 7,6 de la Panamericana Sur, con vehículos, obreros y representantes de la concesionaria. Sobre la vía ya se había colocado un gran cartel que anunciaba el “cierre temporal” del túnel y se empezó a instalar vallas y separadores plásticos para impedir el paso hacia San Juan de Miraflores.

En ese momento apareció un agente policial, quien exigió a los representantes de la empresa el sustento documental que autorizara el cierre de la vía. El efectivo recordó que se trata de una ruta de libre tránsito e insistió en que coordinaran con la autoridad competente. La discusión se extendió mientras los obreros retiraban momentáneamente el material. Luego, ante una nueva orden de la concesionaria para proceder con el bloqueo, la Municipalidad de Surco colocó un vehículo en medio del acceso e impidió el cierre total del túnel.

Rutas de Lima había anunciado que, ante su retiro de la concesión, no podía garantizar la seguridad dentro del túnel sin su centro de monitoreo, desde donde se controlan sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia, detectores de temperatura y medidores de gases. Según la empresa, la ausencia de ese control permanente hacía necesario cerrar el túnel hasta completar la entrega de la infraestructura a la Municipalidad de Lima.

Horas después, por la mañana, personal de Emape llegó al lugar para retirar el cartel que anunciaba el cierre temporal del túnel y derivaba el tránsito hacia el puente Benavides. Este aviso había generado confusión entre los conductores que circulaban por la Panamericana Sur, ya que algunos dudaban si la vía subterránea seguía habilitada y realizaban maniobras bruscas para acceder al túnel a último minuto. El letrero fue desmontado y subido a una furgoneta para evitar nuevas confusiones.

A esta hora, el acceso al túnel Benavides se mantiene abierto y con señalización operativa, y los vehículos pueden usarlo con normalidad para conectar la Panamericana Sur con la avenida Pastor Sevilla y otras vías de San Juan de Miraflores.