Municipalidad de La Victoria estaría cobrando 500 soles a comerciantes por feria navideña

En el distrito de La Victoria, la Municipalidad y la Policía Nacional llevaron a cabo un megaoperativo para recuperar el damero "C" del emporio comercial de Gamarra, tradicionalmente ocupado por comerciantes informales.

La operación, realizada el 3 de diciembre ha generado tensiones y enfrentamientos con los vendedores ambulantes.

Cerca de 200 agentes municipales y 500 policías participaron en la acción, que buscó erradicar a los vendedores informales que ocupaban jirones como Hipólito Unanue, San Cristóbal, San Pablo, Bausate y Mesa, y Humboldt.

Pero mientras que en el jirón Unanue con San Pablo la Municipalidad de La Victoria desalojó a los ambulantes recuperando espacios públicos por el reordenamiento del damero “C, un grupo de comerciantes denuncia que en la cuadra 9 de Luna Pizarro han permitido la colocación de puestos ambulantes como parte de una feria navideña.

Según indican, estarían cobrando 500 soles por 6 metros cuadrados en la carpa de dicha feria.

Comerciantes afectados en Gamarra

Esta situación afecta a decenas de comerciantes informales, ya que a poco de la Navidad no podrán ofrecer sus productos, las calles de Gamarra.

“Yo tengo 25 años vendiendo mazamorras con mi esposa, en las calles de Gamarra, con esto yo sobrevivo”, señaló uno de los comerciantes ante las cámaras de Buenos Días Perú.

Otros comerciantes aseguran que ante una emergencia esta zona de La Victoria podría ser una bomba de tiempo, debido al desorden en sus calles.

Por su parte el municipio victoriano manifestó que "Esta feria navideña fue coordinada con el empresariado formal de la zona y que el costo de cada espacio es de 500 soles por todo el mes de diciembre y se evita el cobro de cupos por mafias como en años anteriores que dicen bordeaban los 2500 soles".