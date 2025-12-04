PNP encuentra “caletas” con cientos de celulares robados en galerías de Las Malvinas

La venta de celulares robados en la zona conocida como Las Malvinas, ubicada en el Cercado de Lima, es un delito grave y una actividad ilegal que las autoridades peruanas combaten constantemente.

El comercio de estos dispositivos, a menudo denominados "celulares manchados de sangre", está tipificado como delito de receptación y contribuye a la cadena delictiva de robos y asaltos.

Caletas en las galerías

Las autoridades peruanas, incluyendo la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, han realizado numerosos megaoperativos e intervenciones en Las Malvinas y otras galerías de Lima, incautando miles de equipos de dudosa procedencia y deteniendo a personas implicadas en esta red criminal.

Durante los últimos operativos, encontrar en varios puestos las llamadas “caletas" en las Malvinas, que son escondites utilizados por comerciantes para ocultar mercancía ilícita, especialmente celulares reportados como robados o de dudosa procedencia.

Estas "caletas" son intervenidas por la policía en operativos para decomisar los equipos y detener a los implicados.

Cabe señalar que, los operativos buscan combatir la venta de celulares robados que son desbloqueados en este lugar y entregados a sus dueños, a cabio de un “pago” como se ha documentado en varios casos recientes.