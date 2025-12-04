Renzo Reggiardo: “Hay un abandono del servicio por parte de Rutas de Lima”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha brindado una conferencia de prensa sobre la situación de Rutas de Lima, en el peaje de Villa, luego de que la concesionaria anunciara el cese de sus operaciones y su posterior proceso de liquidación.

Reggiardo ha ratificado que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) está "completamente capacitada" y preparada para asumir la gestión y el mantenimiento de las vías concesionadas (Panamericana Sur y Norte) ante la salida de Rutas de Lima.

Para el burgomaestre “Hay un abandono del servicio por parte de Rutas de Lima”, ya que habrían incumplido con sus obligaciones contractuales.

Nota preliminar

Rutas de Lima ha dejado de operar los peajes en Lima desde el 3 de diciembre, ya que el contrato de concesión fue resuelto. Tras esta medida, la Municipalidad de Lima ha anunciado que no cobrará peajes y asumirá la administración de las vías mientras se resuelve el proceso legal.

Por lo tanto, los peajes de la Panamericana Sur y Norte ya no están operativos y el acceso es libre como lo evidenciado por las cámaras de Buenos Días Perú que llegaron hasta el peaje de Villa, donde no se está cobrando el pase de los vehículos.

Circulan libremente

Los conductores ahora pueden circular libremente por los peajes que antes administraba Rutas de Lima, sin tener que pagar, y el sistema de pago electrónico e-pass ya no está en funcionamiento.

Cabe señalar que, la Municipalidad de Lima gestionará las vías y la infraestructura hasta que se establezca una solución definitiva, y en ese lugar el alcalde Lima, Renzo Reggiardo, brindará detalles sobre este caso en los próximos minutos.