Secuestran a un empresario de abarrotes en Los Olivos y este habría pagado su liberación

Los secuestros en Lima han mostrado un incremento alarmante en los últimos años, con reportes recientes que indican que el problema persiste y se agrava, especialmente en ciertas zonas de la capital.

Zonas como Lima Norte son una de las más afectadas por este mal donde se han reportando hasta 25 casos de secuestro en un mes. Cifras a nivel nacional muestran un incremento del 139% en los secuestros en un periodo de cuatro años.

Empresario secuestrado en Los Olivos

Esta vez en el distrito de Los Olivos, un empresario dedicado al negocio de abarrotes fue secuestrado por una banda de extranjeros cuando llega en su auto a su vivienda.

Los criminales, lo habría seguido desde la zona de Fiori donde tiene su empresa, los vecinos del lugar fueron testigos cuando cuatro sujetos lo metieron en un auto y desaparecieron por la avenida Angelica Gamarra.

Tras tres horas después del secuestro, fue dejando por los mismos hampones en la puerta de negocio en Fiori, por lo que se especula que el empresario o sus familiares habrían realizado el pago por el plagio.

La víctima, ni sus familiares no han brindado detalles sobre este secuestro, pero su sabe que su estado de salud es estable.

Cabe señalar que, el delito de secuestro en el Perú es castigado severamente, con penas que van de 20 a 30 años de cárcel, y cadena perpetua si existen agravantes como lesiones graves.