Intervienen vivienda de vendedores de drogas y policías son atacados por perros

Un nuevo caso de maltrato animal de reporta durante un operativo policial en el distrito de Surquillo. Agente de la Policía Nacional fueron atacados por dos perros de raza American Bully cuando ingresaron a un domicilio para detener a los integrantes de una presunta banda de microcomercializadores de droga.

Imágenes de video, grabados por un testigo del hecho, muestra a los efectivos policiales de la Divpol Sur 1 cuando intentan repeler las mordeduras de los canes y en su camino se cruzan a un sujeto que los ataca con un palo.

Durante el operativo, fueron detenidos Mauricio Tomas, Jean Franco Hinostroza y Jessica Rosado por los presuntos delitos de microcomercializazión de drogas y receptación agravada. Ambos presentan antecedentes policiales.

Los canes fueron puestos a buen recaudo

Tras el ataque de los perros, cuatro agentes fueron mordidos, tres de ellos están con descanso médico, mientras que a uno solo le rompieron el pantalón y está fuera de peligro.

Afortunadamente los perros pudieron ser controlados con ayuda de la unidad canina de Miraflores y al no presentar signos de maltrato, los canes fueron entregados a familiares de las personas intervenidas.