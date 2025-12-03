Cayeron "Los Temibles del Este": Delincuentes usaban chalecos de construcción civil para cobrar cupos

Tras un exitoso operativo policial, cayeron tres integrantes de la organización criminal denominada "Los Temibles del Este”, dedicada a la extorsión y otros delitos.

La detención de los presuntos miembros de esta banda se realizó en los distritos de Huachipa y San Juan de Lurigancho, y estarían vinculados al cobro de cupos en obras de construcción y accesos vehiculares.

Durante la intervención, se han incautado manuscritos extorsivos y explosivos artesanales, en total cuatro cartuchos de dinamita y chalecos de construcción civil.

Capturados en Huachipa

A través del trabajo de inteligencia, se ubicó la guarida de estos sujetos en el asentamiento humano Santa María de Huachipa, sus movimientos estudiados por las autoridades para lograr su captura.

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Rony y Randy Fows Aguirre y a Lucho Solórzano Ramos.

Cabe señalar que, gran cantidad de monedas fueron incautadas en el predio de Huachipa que se considera serían producto de la extorsión que, como parte de su acción criminal, disfrazaban como cobro en una tranquera por una falsa seguridad.