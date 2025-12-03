Tacna: alcalde de Yarada Los Palos pide corredor humanitario ante crisis migratoria en la frontera sur

A cuatro días de haberse decretado el estado de emergencia en la frontera entre Perú y Chile, el complejo fronterizo de Santa Rosa permanece resguardado por aproximadamente 50 agentes policiales, además de personal militar. La medida fue destacada por el alcalde de Yarada Los Palos, Samuel Cueva, quien afirmó que por primera vez se observa un trabajo articulado entre el Gobierno central, el Gobierno Regional, la Policía, el Ejército y Migraciones.

PIDE CORREDOR HUMANITARIO

“Todos los puntos están resguardados. Estamos trabajando en unión y eso nunca se había visto”, sostuvo el burgomaestre, al señalar que durante la jornada no se registró el ingreso de migrantes irregulares al territorio peruano.

Sin embargo, Cueva advirtió que existe el riesgo de que extranjeros que retornaron a Chile intenten reingresar al Perú por otras zonas de la frontera, según videos que circularon en redes sociales. Por ello pidió la intervención inmediata de la Cancillería.

“No basta con declarar el estado de emergencia. Se necesita logística y presupuesto. Aquí faltan camionetas, cuatrimotos y hasta energía eléctrica”, cuestionó. El alcalde explicó que su municipio ha gestionado por cuenta propia la instalación de un nuevo transformador para abastecer la zona.

Cueva sostuvo que, frente a la crisis migratoria, el país debe plantear soluciones coordinadas y de carácter humanitario. En esa línea, propuso la creación de un corredor humanitario con Chile y Bolivia para atender a los migrantes en situación irregular y evitar ingresos descontrolados por pasos no autorizados.